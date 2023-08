Ab frühem Nachmittag Gewitter bringt Hagel & Starkregen in die Steiermark Steiermark - Heute und morgen wird es zwar weiterhin recht angenehm warm bleiben, das Wetter wird sich jeweils allerdings am Nachmittag deutlich verschlechtern. Es erwarten uns Gewitter mit teils heftigem Regen - auch Hagel ist wieder möglich. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) © Fotomontage 5min.at & Skywarn Austria

Nach einigen angenehmen, ruhigen und warmen Tagen wird es heute in der Steiermark wieder deutlich ungemütlicher. “Skywarn Austria” warnt auf Facebook bereits vor den Gewittern im Süden und Osten des Landes. In der aktuell sehr labilen Luftmasse wird es zwar weiterhin recht warm bleiben, vor allem am Nachmittag könnten sich Schauer und Gewitter mit starkem Regen und Hagel bilden.

Heute und morgen Nachmittag gewittrige Regenschauer

“Die Hauptgefahr besteht dabei durch große Regenmengen in kurzer Zeit, die lokal für Probleme sorgen können”, so “Skywarn Austria”. Auch eine Expertin der “GeoSphere Austria” hat diese Wetterlage gegenüber 5 Minuten angekündigt. “Am Nachmittag wird es an beiden Wochenendtagen zu gewittrigen Regenschauern kommen”, so die Expertin. Es könnte heute also noch richtig ungemütlich werden, am besten nehmt ihr euch nicht zu viel für den Nachmittag vor.