Am 13. Mai Für den guten Zweck: Kirsch­blütenlauf wird heuer zum Golf­turnier Klagenfurt - Der traditionelle und beliebte Kirschblütenlauf zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe findet heuer in einem Charity-Golfturnier in Klagenfurt seine Fortsetzung von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) Das Team der Kirschblüten-Charity-Golftrophy. © Benny Bürger

Bewegen und dabei etwas Gutes tun – diesen Grundgedanke verfolgt das Gründungsteam seit der Entstehung des mittlerweile legendären Kirschblütenlaufes. Nach einer pandemiebedingten Absage und einer virtuellen Durchführung des Charity-Laufes entschied sich das Gründungsteam heuer zu einer Absage des Laufes und zu einer neuen Form der Veranstaltung. Mit der Kirschblüten-Charity-Golftrophy findet am 13. Mai erstmalig ein offenes Golfturnier zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe statt.

Aufgrund “mangelnder Ressourcen” jetzt ein Golfturnier

“Gemeinsam im Verein Kirschblütenlauf haben wir uns heuer dazu entschlossen, ein Charity-Golfturnier stattfinden zu lassen”, so Arno Arthofer vom Gründungsteam. Eine Organisation in gewohntem Ausmaß sei aufgrund mangelnder Ressourcen dieses Jahr nicht möglich. Mit dem neuen Organisationsteam rund um Werner Pullnig, Michael Russling und Otmar Feistritzer konnten namhafte Experten im Kärntner Golfsport gewonnen werden.

Einzelwertung oder Viererteam

Das Tagesturnier kann in einer Einzelwertung oder im Viererteam bestritten werden, das Nenngeld wird wie bereits in den vergangenen Jahren in gewohnter Form der Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet. Anmeldungen sind noch bis 11. Mai, um 17 Uhr, direkt bei den Organisatoren bzw. im Golfclub Klagenfurt-Seltenheim möglich.