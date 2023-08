Jetzt ist es offiziell Jugendrat installiert: Diese 19 Jugendlichen wollen die Stadt wieder­beleben Klagenfurt - Jetzt ist es offiziell: Klagenfurt hat wieder einen Jugendrat. Nach der konstituierenden Sitzung findet nun auch die erste Klausur statt. 19 junge Bürger wurden aufgestellt und wollen aktiv an der Stadtentwicklung mitarbeiten. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter) Der Klagenfurter Jugendrat bei seiner konstituierenden Sitzung mit Stadträtin Mag. Corinna Smrecnik und dem Organisationteam. © StadtKommunikation / Thomas Hude

Unter dem Motto “Demokratie lernen und (er)leben” hat sich der neue Jugendrat der Landeshauptstadt in seiner konstituierenden Sitzung kürzlich zusammengefunden. Auf Initiative von Jugendreferentin Stadträtin Corinna Smrecnik wurde ein Gremium geschaffen, in dem junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre Ideen für die Stadt einzubringen können. Ziel ist es, junge Frauen und Männer an die konstruktive Auseinandersetzung mit politischen Themen heranzuführen und so direkt bzw. hautnah Demokratie zu erlernen. Innerhalb kürzester Zeit konnte man eine Vielzahl von Jugendlichen für den Jugendrat zu interessieren.

Zehn junge Frauen und neun junge Männer

19 junge Menschen haben sich schlussendlich bereit erklärt, aktiv am politischen Geschehen der Stadt mitzuwirken und künftig im Jugendrat tätig zu sein. Die zehn jungen Frauen und neun jungen Männer sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Die Jugendlichen möchten sich in ihrer zukünftigen Arbeit im Jugendrat sowohl für die Themen Sport, Freizeit und Jugendkultur wie auch Klima- und Umweltschutz einsetzen. Aber auch die Belebung der Stadt für junge Menschen, die Umsetzung von verschiedensten Projekten und Angeboten oder die Sicherheit der Jugendlichen in Klagenfurt liegen ihnen am Herzen.

“Die Jugend ist die Zukunft unserer Stadt”

“Die Jugend ist die Zukunft unserer Stadt, weshalb es mir als Jugendstadträtin besonders wichtig ist, ihnen ein Sprachrohr zu verleihen und sie zur Mitgestaltung zu bewegen. Ihre Ideen und Anliegen sollen gehört und in weiterer Folge auch umgesetzt werden”, so Jugendreferentin Smrecnik. Während der konstituierenden Sitzung wurden außerdem drei Sprecher gewählt: Bernadette, Michael und Raphael werden zukünftig den Jugendrat nach außen vertreten und in verschiedenen Gremien, wie dem Stadtsenat oder Ausschüssen, ihre Inhalte präsentieren.