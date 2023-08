Kostenlos im Volkshaus 2.500 Kisterln: KPÖ verteilt wieder Wild­blumen Graz - Seit fünf Jahren führt der KPÖ-Gemeinderatsklub die Verteilung von Wildblumen durch. Mit dieser Aktion soll das Biotop Graz grüner und blühender werden. Bewohner sollen sich an der Schönheit und Vielfalt der einheimischen Kräuter erfreuen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) Seit fünf Jahren führt der KPÖ-Gemeinderatsklub die Verteilung von Wildblumen durch. © KPÖ

In Zusammenarbeit mit dem Verein „Blühen & Summen” und Pro Mente Steiermark hat der KPÖ-Gemeinderatsklub für Sie 2.500 Blumenkisterln vorbereitet. Es wurden Wildblumen- und -kräuter ausgewählt, die auch gut in Gärten, am Balkon oder Fensterbankerl gedeihen.

Blühende Gärten, summende Balkone

Es sind heimische Arten, die uns mit ihrer Blütenpracht von Mai bis in den Herbst hinein verzaubern. Sie sind reich an Nektar und Pollen und locken so neben der Honigbiene auch viele Wildbienen, Hummeln sowie Tag- und Nachtfalter an, die sich an den Blüten so richtig satt essen können. In den Kisterln befinden sich unter anderem Ringelblume, wilde Malve, Ysop oder Borretsch. In einem beigelegten Booklet erfahren Sie alles Nähere über die Pflanzen.

Kostenlose Abholung im Volkshaus

Die Wildblumenkisterl können nich heute, Samstag, den 6. Mai, von 9 bis 14 Uhr beim Volkshaus (Lagergasse 98a) kostenlos abgeholt werden. Mit Wildblumen kann man wieder für blühende und summende Balkone sorgen. Jede Blüte sei wichtig und als Nahrungsquelle für Bestäuber notwendig. „Unser Ziel ist es, den Grazern ein wenig Freude zu bereiten. Ich finde, dass gerade in diesen Zeiten Blumen Balsam für die Seele sein können“, so die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Danken möchten wir jedenfalls dem Verein Blühen & Summen und Pro Mente Steiermark für die Vorbereitung der Blumenkisterln“, so Klubobfrau-Stellvertreter Max Zirngast.