Gestern Nachmittag in Millstatt Katze kletterte zehn Meter auf Baum und kam dann nicht mehr runter Millstatt - Gestern Nachmittag, am 5. Mai um 15 Uhr, wurde die Feuerwehr Millstatt zu einem Einsatz gerufen. Am Einsatzort angekommen, stellte sich heraus, dass eine Katze zehn Meter auf einen Baum geklettert war und nicht mehr hinunterkam. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © FF Millstatt

Zwei besorgte Mädchen waren es, die die Einsatzkräfte gestern Nachmittag in Millstatt riefen. Die Katze befand sich auf einem Baum in luftigen zehn Metern Höhe und die beiden Freundinnen konnten sie nicht retten. Da auch die Katze selbst keine Anzeichen machte, dass sie selbst herunterklettern würde, mussten die Florianis anrücken. “Die Feuerwehrleute kletterten mit Hilfe von Leitern auf den Baum und konnten die Katze schließlich unversehrt aus ihrer misslichen Lage befreien”, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Millstatt. Die beiden Mädchen konnten die Katze daraufhin glücklich wieder in Empfang nehmen.