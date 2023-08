Woche der Landwirtschaft "Bauer macht Power": Zukünftige Energie­versorgung steckt in den Höfen Steiermark - Anlässlich der Woche der Landwirtschaft fordert Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher nachdrücklich von Netzbetreibern und Politik, das Stromnetz in der Steiermark rasch auszubauen. Ein riesiges Sonnenstrom-Potenzial schlummert mit mehr als 96.000 Hektar in den Berggebieten. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (391 Wörter) Viele Land- und Frostwirte steuern konsequent und erfolgreich ihre Bauernhöfe in Richtung Energieautarkie. Im Bild: Präsident Franz Titschenbacher, Andrea Ertl und Franz-Josef Wallner, Vizepräsidentin Maria Pein und Christian Metschina © LK Steiermark/Danner

Viele Land- und Forstwirte steuern konsequent und erfolgreich ihre Bauernhöfe in Richtung Energieautarkie. Schon jetzt spielen sie als Energiemacher und Energiedienstleister eine gewichtige Rolle bei der Energiewende. In Zukunft werden Bauernhöfe aber mehr denn je regionale, erneuerbare Energiezentralen sein“, skizziert Kammerpräsident Franz Titschenbacher den eingeschlagenen, innovativen und klimafreundlichen Kurs. Die großen Stärken werden dabei neben Herstellung und eigener Verwendung auch das Anbieten von grünem Strom in Dörfern und Ortschaften sein.

Stromnetz offensiv ausbauen

Zur Erreichung der verbindlich festgelegten Energie- und Klimaziele muss sich Österreich bis 2030 bilanziell mit grünem Strom selber versorgen können. Als unabdingbare Säule dafür hat die Steiermark bis dahin unter anderem die mehr als 4-fache Menge an Photovoltaik-Strom herzustellen, um endgültig auf Importe von Atom- oder Kohlestrom verzichten zu können. Zur optimalen Erschließung dieser großen Sonnenstrom-Potenziale verlangt Titschenbacher von allen Netzbetreibern, insbesondere der Energienetze Steiermark GmbH, eine rasche und konsequente Netzausbauoffensive sowie faire Netzzugangskosten: Allein im steirischen Berggebiet schlummert ein Flächenpotenzial von mehr als 96.000 Hektar für Photovoltaik-Anlagen.

Von der Brotbackstube bis zur Essigmanufaktur

Viele steirische Bauernhöfe sind jetzt schon Schrittmacher in der Energiewende. Sie wollen mittelfristig energieunabhängig werden und kehren fossiler Energie den Rücken. Bei der Woche der Landwirtschaft stellt die Landwirtschaftskammer vom 7. bis 14. Mai eine Vielfalt an Frontrunner-Betrieben vor: Knuspriges Bauernbrot mit Sonnenstrom gebacken oder energieeffizient hergestellter Essig: diese Spezialitäten rollen mit Elektroautos zu den Kunden. Auch Melken (mit Melkrobotern), Kühlen, Füttern und Reinigen mit Photovoltaik-Sonnenstrom ist längst keine Seltenheit mehr. Nicht wenige land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind zudem in den Startlöchern, um Ortskerne als regionale Energiedienstleister mit grünem Strom vom Dach zu versorgen.

© LK Steiermark/Danner Franz-Josef Wallner und Andrea Ertl wollen künftig mit grünen Strom vom Dach die Eigenversorgung sichern und darüberhinaus auch Haushalte mit Photovoltaikstrom versorgen. © LK Steiermark/Danner © LK Steiermark/Danner

Energieversorgung selbst in die Hand nehmen

Die motivierten und fachlich äußerst versierten Berater begleiten die heimischen Bauern auf ihrem Weg in die Energieunabhängigkeit. Die Preisexplosionen auf den internationalen Energiemärkten haben dazu geführt, dass immer mehr Betriebe ihre Energieversorgung selber in die Hand nehmen. „Bereits vor Jahren hat die Landwirtschaftskammer die Beratungsschwerpunkte Energieeffizienz und Erneuerbare Energieträger gelegt. Diese Weitsicht macht sich jetzt bezahlt. Nie zuvor gab es ein so großes Interesse an Fachberatungen im Themenfeld Energie“, betont Kammerdirektor Werner Brugner. Und weiter: „Mit unseren Forschungsprojekten sind wir Taktgeber beispielsweise bei der optimalen Speicherung und Nutzung von Sonnenstrom auf landwirtschaftlichen Betrieben“.