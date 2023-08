Fahrrad-Demo Es wird wieder geradelt: Zahlreiche Kinder düsen bald durch Graz Graz - Nanu was ist den hier los? Heute, Samstag 6. Mai 2023, wird in Graz wieder fleißig geradelt: Grund dafür ist eine Kinder- Fahrrad Demo. Mit ein paar Verzögerungen ist ab 15 Uhr zu rechnen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) Zahlreiche Kinder und Erwachsene fahren gerade durch Graz. © adrian schöpflin

In 24 verschiedenen Städten wird dieses Wochenende wieder geradelt. Zahlreiche Familien erobern mit ihren Kindern Österreichs Straßen. Grund dafür ist die Kidical Mass. Die Demonstration soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine kinderfreundliche Verkehsgestaltung ist. Heute, Samstag 6. Mai 2023, ist es auch in Graz soweit. Um 15 Uhr startet die fünfte Kinder-Fahrraddemo in der Franz-Graf-Allee. Die Strecke führt von der Oper in zwei Runden über den Opernring zum Griesplatz und zurück.

Umleitungen in der Stadt

Aufgrund der Demo wird die Buslinie 30 umgeleitet. Auch im Staßenbahnverkehr und restlichen Busverkehr ist mit kurzen Verzögerungen zu rechnen. Autofahrer werden darum gebeten sich von 15 Uhr bis zirka 16.30 Uhr etwas mehr Zeit einzuplanen.

Sicher im Straßenverkehr

Egal ob eine kindergerechte Radinfrastruktur, Autofreie Zonen vor Schulen und Kindergärten oder Kreuzungen kindergerecht gestalten. Breite Radwege oder Aufstellflächen an Kreuzungen tragen nicht nur für mehr Sicherheit der Kinder, sondern auch für mehr Übersicht im Straßenverkehr bei. Auch Radspielplätze, um den Umgang mit dem Rad üben zu können seien sehr wichtig, so die Kidical Mass Österreich. Weiters fordern sie sichere Abstellplätze für Lastenräder (Kindertransport). Diese Kriterien seien wichtig, damit Kinder ihre Alltagswege selbstständig und sicher mit dem Fahrrad zurücklegen können.