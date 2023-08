Heute von 14 bis 17 Uhr "Radio Uno" nimmt euch auf eine Reise in die 60er und 70er mit Villach - Bei der Radiosendung "Die besten Oldies aller Zeiten" am heutigen Samstag, den 6. Mai von 14 bis 17 Uhr, könnt ihr mit "Radio Uno" zurück in die 60er- und 70er-Jahre reisen, als die Musik die Herzen der Menschen eroberte und die Welt im Wandel war. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © Privat

Heute Nachmittag spielt “Radio Uno” “einige der größten Hits der damaligen Zeit, die auch heute noch Kultstatus haben”, wie man selbst meint. Von Peter Alexander über Roy Black bis hin zu Udo Jürgens und Marianne Rosenberg ist so ziemlich alles dabei. Es ist eine Zeitreise zurück, als das Radio das Tor zur Welt war und die Schlager die Herzen der Menschen eroberten.

Schlagersänger Jürgen Marcus macht den Anfang

Doch es werden auch noch andere Schätze gespielt. Lieder, die vielleicht nicht so bekannt, aber trotzdem großartig sind und definitiv Aufmerksamkeit verdienen. Gestartet wird mit dem deutschen Schlagersänger Jürgen Marcus, der vor allem in den 70er-Jahren große Erfolge feierte. Falls ihr Lust auf die Zeitreise in die 60er- und 70er-Jahre habt, könnt ihr heute ab 14 Uhr hier “einschalten”.