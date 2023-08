Virgina Hennerbichler Große Trauer: Kloster­schwester stirbt zwei Tage vor ihrem 100. Geburtstag Wernberg - In zwei Tagen wäre Virgina Hennerbichler 100 Jahre alt geworden, dazu wird es nun allerdings traurigerweise nicht kommen. Die Missionsschwester am Wernberger Kloster verstarb nämlich vor zwei Tagen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © Fotomontage pexels & CPS_Kloster Wernberg

“Unsere Schwester Virgina Hennerbichler starb zwei Tage vor ihrem 100. Geburtstag. Sie wollte ihn offensichtlich in ihrer ewigen Heimat feiern”, schreibt das Kloster Wernberg auf seiner Facebook-Seite. Hennerbichler wurde am 8. Mai 1923 im Mühlviertel (Oberösterreich) geboren und trat bereits 1950 in den Orden der “Missionsschwestern vom Kostbaren Blut” im Kloster Wernberg ein.

45 Jahre lang im Missionseinsatz in Zimbabwe

1955 ging sie dann in den Missionseinsatz nach Zimbabwe (Afrika), wo sie schlussendlich 45 Jahre lang tätig war – und das während der Bürgerkriegszeit. Im Jahr 2000 kehrte sie wieder zurück nach Wernberg, wo sie noch mehrere Jahre in Garten, Küche und Haushalt mitarbeitete. Zuletzt wurde sie auf der Pflegestation umsorgt und betreut, ehe sie zwei Tage vor ihrem 100. Geburtstag ihre Augen für immer schloss.