Schwer verletzt Auto mehrmals überschlagen: Jäger schlitterte in Wein­garten Berghausen/ Bezirk Leibnitz - Samstagvormittag, 06. Mai 2023, geriet ein 50jähriger Jäger mit seinem Geländewagen in einem Weingarten ins Rutschen und überschlug sich mehrmals. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am Samstag, 6. Mai 2023, kurz nach 9 Uhr beabsichtigte der südsteirische Jäger in einem Weingarten in Zieregg, ‚Gemeinde Berghausen, „Stinkmittel“ gegen Wildverbiss auszubringen. Der 50-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug auf dem abschüssigen Gelände ins Rutschen und überschlug sich auf einer Länge von etwa 500 Metern mehrmals.

Kollege setzte Rettungskette in Gang

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Vorfall wurde von einem Jagdkollegen beobachtet, welcher auch in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte.