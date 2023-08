Bisher zahlten sie nur die "Radio-GIS" Neue ORF-Gebühr wird für 200.000 Haushalte teurer als bisher Steiermark - Eigentlich sollte die ORF-Gebühr für Haushalte, die aktuell die GIS bezahlen ja billiger werden. Für etwas mehr als 200.000 Haushalte in Österreich ist das allerdings nicht der Fall, sie zahlen ab kommendem Jahr teils mehr als das doppelte mehr als aktuell. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Ab kommendem Jahr werden (fast) alle Haushalte in Österreich die neue ORF-Gebühr in der Höhe von 15,30 Euro plus Landesabgaben bezahlen müssen. Ausgenommen sind lediglich jene knapp 300.000 einkommensschwache Haushalte, die auch jetzt schon von der GIS befreit sind. Obwohl die neue Gebühr theoretisch günstiger wird, als es die derzeitige GIS ist, zahlen etwa 206.000 Haushalte künftig mehr als das doppelte, wie “der Standard” berichtet. Diese Haushalte hätten nämlich bisher zwar die GIS bezahlt, allerdings nur die Abgabe für die Radionutzung. In der Steiermark beträgt diese 7,91 Euro.

Neue Gebühr wird für drei Millionen Haushalte billiger

Mit 2024 müssen diese Haushalte also dann auch die mindestens 15,30 Euro (bzw. 19,99 Euro in der Steiermark) bezahlen – wie jeder andere Haushalt in Österreich. 625.000 österreichische Haushalte haben bisher keine GIS bezahlt und werden ab 2024 dann ebenfalls durch die Finger schauen und die neue Gebühr bezahlen müssen. Immerhin: Laut ORF-Daten wird die Gebühr für drei Millionen Haushalte in Österreich tatsächlich billiger.