Schrecklich! Tierheime am Ende ihrer Kräfte: "Tiere werden wie ein altes Paar Schuhe entsorgt" Kärnten - Ein Appell an alle (zukünftigen) Tierbesitzer: Tierheime erhalten täglich Anrufe von Menschen, die ihre Haustiere abgeben möchten. Oft sind die Gründe vermeidbar und könnten durch bessere Planung und Überlegung vermieden werden. Tiere werden "entsorgt" wie ein altes Schuhpaar, das empört viele Tierpfleger, die ihre Freizeit für die Fellnasen aufopfern. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (377 Wörter) © Tierheim Garten Eden

So sieht die traurige Realität vieler Tierheime und Tierschutzorganisationen aus: Jeden Tag erhalten sie Anrufe von Menschen, die ihre Haustiere abgeben möchten, aus den verschiedensten Gründen. Oft sind diese Gründe vermeidbar und könnten durch bessere Planung und Überlegung vermieden werden. “Jeden Tag haben wir momentan Anrufe, dass jemand seinen Hund abgeben möchte, weil er jetzt doch zu wenig Zeit hat und mehr arbeiten muss oder weil ein drittes Kind auf dem Weg ist”, schildert das Tierheim Garten Eden auf Facebook.

“Wie ein altes Paar Schuhe”

Ein Haustier ist kein Wegwerfprodukt, sondern ein lebendiges Wesen mit Bedürfnissen, das unsere Verantwortung und Liebe verdient. Tiere sollten nicht impulsiv oder ohne sorgfältige Überlegung angeschafft werden. In ein Tier muss man Zeit und Mühe in die Pflege und Erziehung investieren: “Es macht uns einfach nur noch traurig, wie mit Tieren umgegangen wird. Wie ein altes Paar Schuhe wird sich ihrer entledigt“, kritisiert das Tierheim.

Hündin in der Nacht ausgesetzt

Eine Hündin wurde vorgestern um 23 Uhr in einen Notfallkäfig gesteckt und vor dem Tierheim abgestellt. Trotz eines langen Briefes mit Erklärungen zu ihrer Geschichte, findet das Tierheim, dass solche Aktionen nicht gerechtfertigt und notwendig seien: “Wir mussten die Hündin mit einer Fangstange herausfischen, wir haben über Nacht auch keinen neuen Zwinger herzaubern können, sie verträgt sich nicht mit anderen Artgenossen, da nicht ausreichend mit ihr gearbeitet wurde”. Der Appell vom Tierheim an alle zukünftigen Tierbesitzer “Bitte schafft euch keine Tiere an wenn ihr nicht bis zu ihrem Lebensabend für sie da sein könnt oder wollt”.

“Tiere unbedingt persönlich hinbringen”

“Und wenn man unbedingt ein Tier abgeben muss, dann soll man es bitte persönlich hinbringen. Für das Tier ist es purer Stress, von fremden Tierpflegern ohne Beisein des Herrchens in Empfang genommen zu werden. Einen Hund aus einem Zwinger zu befreien, kann für erwachsene Menschen zur Lebensgefahr werden, da das Tier so gestresst ist und Angst hat, solche Situationen könnte man vermeiden”, erklärt das Tierheim Klagenfurt des Landestierschutzvereins Kärnten (TIKO) gegenüber 5 Minuten. Auch das Tierheim TIKO befindet sich derzeit in einer prekären Lage: “Wir sind komplett voll und haben keine Kapazitäten mehr”.