Außer Kontrolle In Ab­hang gestürzt: Lenker (31) wurde aus Traktor geschleudert Nestelbach - Samstagvormittag, 6. Mai 2023, geriet ein Traktor auf einem nassen, abschüssigen Wiesengrundstück außer Kontrolle und überschlug sich, sodass der 31-jährige Lenker aus der Kabine geschleudert und verletzt wurde.

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Hochenegg zu einem technischen Einsatz gerufen. Gegen 10 Uhr war ein landwirtschaftliche Arbeiter mit einer Zugmaschine mit angespanntem Schlegelmulcher damit beschäftigt das Gras auf einem abschüssigen Wiesengrundstück niederzuschlegeln. Beim Bergabfahren auf dem nassen Grundstück, geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und überschlug sich.

Lenker aus Kabine geschleudert

Der Lenker wurde aus der geschlossenen Fahrzeugkabine geschleudert und konnte sich selbständig zu einem nahe gelegenen Objekt schleppen von wo aus er die Rettungskette in Gang setzte. Als die Feuerwehrmänner am Unfallort ankamen, befand sich die verletzte Person bereits in medizinischer Versorgung. Der 31-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. “Der Traktor wurde gegen weiteres abrutschen gesichert und konnte im Anschluss wieder aufgestellt werden”, so die Feuerwehr. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Hochenengg mit elf Kräften und zwei Fahrzeugen. Auch das Rotes Kreuz war vor Ort.