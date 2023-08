Cool! Kärntner helfen Kärntnern: Tausche dein Talent mit deinem Nachbarn Kärnten - Kennst du schon den Talente-Tausch? Die Besonderheit dabei ist, dass du nicht mit Euro, sondern mit Zeiteinheiten für erbrachte Dienstleistungen bezahlst. Das heißt, du kannst deine eigenen Fähigkeiten anbieten und somit als Zahlungsmittel nutzen, anstatt Geld auszugeben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © Pexels / Thijs van der Weide

Das Konzept des Talentetauschkreises ist einfach: Anstatt mit Geld zu bezahlen, bieten die Teilnehmer ihre Fähigkeiten und Zeit an. Wenn du also einen Babysitter oder Nachhilfelehrer brauchst, jemanden, der dein Wohnzimmer streicht oder deinen Garten pflegt, kannst du jemanden im Talentetauschkreis finden, der dir diese Dienstleistungen anbietet.

Mit Fähigkeiten bezahlen

Auf der Homepage des Kärntner Talentetauschkreises kannst du schnell und einfach nach talentierten Personen suchen, die dir bei deinen Bedürfnissen helfen können. Anstatt mit Euro zu bezahlen, werden die Dienstleistungen mit Zeiteinheiten abgerechnet. Das bedeutet, dass du deine eigenen Fähigkeiten anbieten und damit “bezahlen” kannst, anstatt Geld auszugeben.

In einer Welt, in der alles seinen Preis hat, bietet der Talentetauschkreis eine Alternative zu konventionellen Zahlungsmethoden und fördert die Zusammenarbeit und den Austausch von Fähigkeiten und Talenten in der Gemeinschaft.