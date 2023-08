Wichtig und richtig! Rauchen, Alkohol & k.o-Tropfen: Jugend soll verstärkt aufgeklärt werden Klagenfurt - Die Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie setzt sich bei verschiedenen Projekten besonders für die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein. Eine Plakatreihe zu den Themen Ernährung, Mobbing und Bewegung wurde bereits bei 8- bis 12-Jährigen erfolgreich umgesetzt. Jetzt gibt es eine weitere Plakatserie, die speziell für Jugendliche gestaltet wurde und die Themen Rauchen, Alkohol und k.o.-Tropfen behandelt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) Plattform Praevention; Marko Mudri, SR(in) Corinna Smrecnik und Barbara Schreier mit Jugendlichen © StadtKommunikation/Hannes Krainz

Um Kinder und Jugendliche über Gesundheitsthemen zu informieren und sie nachhaltig zu stärken, hat die Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt eine neue Plakatreihe entwickelt. Die Infoplakate enthalten Antworten auf Fragen wie “Wie viel Alkohol ist zu viel?”, “Welche Auswirkungen hat das Rauchen?” und “Wie kann ich mich vor k.o.-Tropfen schützen?”. Auch Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu den genannten Themen sind auf den Plakaten zu finden. Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz freut sich, dass durch die Plakatreihe viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte erreicht und für ein gesundes Leben gestärkt werden können.

Dialogwoche vom 8. bis 14. Mai

Passend dazu bietet der Youth Point Don Bosco in der Dialogwoche Alkohol (8. bis 14. Mai) Workshops zum Schwerpunkt Alkoholprävention an. In diesen Workshops werden gemeinsam mit den Jugendlichen alle relevanten Informationen zur Substanz Alkohol besprochen. Zudem haben die Teilnehmenden in interaktiven Übungen die Möglichkeit, ihre eigenen Gewohnheiten im Umgang mit dem Trinken zu hinterfragen und Mythen und Gerüchte zum Thema zu klären.