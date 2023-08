Nice!

Neuer lake.bike-Trail hat in Villach eröffnet

Villach - Die Mountainbike-Region Villach – Faaker See – Ossiacher See hat ihr Angebot für Biker erweitert. Ab heute stehen zwei neue Trails, der Sandy Trail und der Blacky Trail, in den Ossiacher Tauern zur Verfügung. Damit gibt es insgesamt dreizehn Mountainbike-Trails und fünf Mountainbike-Touren für Gäste und Einheimische. Die neuen Trails bieten eine perfekte Gelegenheit, die malerische Umgebung auf sportliche Art und Weise zu erkunden.