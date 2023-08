Mit rund 200 Teilnehmern Tag der Gründung machte Lust auf Selbstständigkeit Kärnten - Der Tag der Gründung im Haus der Wirtschaftskammer Kärnten war ein voller Erfolg. Rund 200 Teilnehmer nahmen an den Workshops teil und holten sich Tipps und Insiderinformationen zur Unternehmensgründung. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter) © WKK/Thomas Hude

Wer eine Firma gründen möchte, der weiß – die Vorbereitung für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit ist das A und O. Das geballte Wissen, das man dafür benötigt, konnte man gestern beim Tag der Gründung, organisiert vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten, gleich vor Ort abrufen. Rund 200 Interessenten nutzten die Gelegenheit, sich bei freiem Eintritt über die wesentlichen Punkte und Rahmenbedingungen der erfolgreichen Unternehmensgründung zu informieren. Highlight war die Keynote von Multiunternehmer und Startup-Experte Wolfgang Deutschmann, der über Dos and Don’ts rund um das Gründen und Aufbauen eines erfolgreichen Unternehmens referierte. „Drei Jahre lang mussten wir diese Veranstaltung virtuell abhalten. Auch wenn das Onlineangebot sehr gut angenommen wurde, heuer gab es endlich wieder die Gelegenheit, sich alle wichtigen Informationen kompakt aus erster Hand zu holen“, erklärt Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Großes Interesse zu gründen



Im Allgemeinen ist das Interesse an der Selbstständigkeit ist groß. Mit knapp 2200 Gründungen im Jahr 2022 bleibt das Gründergeschehen in Kärnten auf hohem Niveau. Bei rund 8300 Beratungen im Jahr weiß das Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten welche Fragen künftige Wirtschaftstreibende bewegen. Umfassende Information und Beratung sind die wichtigsten Parameter für eine bestmögliche Vorbereitung.

Wer es nicht geschafft hat, den Tag der Gründung zu besuchen: „Wir sind das ganze Jahr über die erste Anlaufstelle für alle, die in Kärnten ein Unternehmen gründen möchten“, so Wakounig, die sich schon auf den Tag der Gründung 2024 freut.