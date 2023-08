Am Donnerstag im Landtag Neues Straßengesetz: Verstärkte Förderung von Radwegen durch das Land Kärnten - Ein Beschluss des neuen Kärntner Straßengesetzes im Ausschuss bringt mehr Unterstützung für die Kärntner Gemeinden bei Radwegeausbau und Verkehrssicherheit auf den Weg. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) © Stadt Villach/Wernig

In der Sitzung am Donnerstag des Ausschusses für Ländlichen Raum und Infrastruktur im Kärntner Landtag wurde das neue Kärntner Straßengesetz einstimmig beschlossen, was laut dem SPÖ-Bereichssprecher für Infrastruktur, Mobilität und Verkehr, Landtagsabgeordneter Hermann Srienz, ein rundes Paket darstellt. Die Änderungen des Gesetzes beinhalten nicht nur praxistaugliche Anpassungen für den Erhalt der Kärntner Straßen, sondern auch eine verstärkte Unterstützung für die Kärntner Gemeinden beim Ausbau des Radwegenetzes. Srienz betont, dass Radfahren nicht nur als Freizeit- und Erholungsbeschäftigung, sondern zunehmend als Teil der Alltagsmobilität betrachtet wird. Eine wichtige Verbesserung ist auch die im Gesetz berücksichtigte Unterstützung für mehr Verkehrssicherheit, insbesondere bei Beleuchtungsmaßnahmen an neuralgischen Punkten.