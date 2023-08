Heute Mann kopfüber in Keller­schacht eingeklemmt: Spazier­gänger hörten Hilferufe Draschelbach - Heute wurde die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern zu einem technischen Einsatz alarmiert. In Draschelbach rutschte eine Person kopfüber in einen Kellerschacht und konnte sich nicht mehr selbst befreien. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © BFKdo Hermagor

Heute wurde die Feuerwehr Hörzendorf-Projern zu einem technischen Einsatz in Draschelbach gerufen. Eine Person war kopfüber in einen Kellerschacht gerutscht und konnte sich nicht selbst befreien. Aufmerksame Spaziergänger hörten die Hilferufe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr hatte die Aufgabe, die Person zu befreien. Zunächst musste eine Wasserleitung gekürzt werden, bevor die Person mittels Höhenrettungsmittel aus dem Schacht gerettet werden konnte. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Die Wehren St. Veit an der Glan, St. Donat und St. Michael am Zollfeld waren ebenfalls im Einsatz.