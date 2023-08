YES! Beeindruckendes Spielergebnis: TSV Hartberg heimste sich eindeutigen Sieg ein Hartberg - Am heutigen Samstag holte sich der TSV Hartberg im Rückspiel gegen die Wattener den Sieg. Ein eindeutiges 5:0 mussten die Tiroler einstecken. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) © SYMBOLBILD/Andrés Velandia

Das Rückspiel gegen den WSG Tirol stand heute an und war mit 5:0 mehr alls nur ein voller Erfolg. Nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Samstag in Innsbruck, bei dem das Team trotz frühem Rückstand und Last-Minute-Ausgleich durch Avdijaj einen Punkt sichern konnte, war das heute die Revanche. Gut gemacht!