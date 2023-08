Schwer verletzt Alpinunfall: Frau wollte Ehemann zur Hilfe eilen und rutschte selbst ab Palfau - Samstagmittag, 06. Mai 2023, kam ein 72-jähriger Mann auf dem Steig in der Wasserlochklamm zu Sturz, rutschte talwärts und verletzte sich dabei leicht. Seine Frau, 70 Jahre, wollte ihm helfen, kam ebenfalls zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Beide wurden ins Spital eingeliefert. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Feuerwehr Ligist

Heute gegen 12.15 Uhr stiegen das aus Tschechien stammende Ehepaar den Steig der Wasserlochklamm in Palfau talwärts. Der Mann kam zu Sturz und rutschte, beziehungsweise kollerte zirka 30 Meter im steinigen Gelände hinunter. Er blieb am Ufersteig, zehn Meter vor der Salza mit Gesichtsverletzungen liegen. Seine Frau wollte ihm zu Hilfe kommen, stürzte im selben Bereich und kam nach zirka 15 Meter im Gelände zu liegen. Dabei zog sie sich eine schwere Verletzung am Knöchel zu.

Ins Krankenhaus geflogen

Der 72-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Seine Gattin wurde mit der Trage zur Uferböschung der Salza getragen, dort vom Notarzthubschrauber des ÖAMTC mittels Taubergung geborgen und ins Krankenhaus geflogen.