Am Samstag

Sonne, Wolken & Regen: Das Wetter wird wieder wechselhaft

Steiermark - Am kommenden Sonntag wird es zu Beginn des Tages eine wechselhafte Witterung mit Sonne und Wolken geben, begleitet von gelegentlichem morgendlichem Nebel. Die Vormittagsstunden werden weitgehend trocken bleiben, jedoch wird die Schauerwahrscheinlichkeit am Nachmittag in allen Landesteilen deutlich ansteigen.