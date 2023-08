Am 15. Mai 2023 Angelehnt an Ludwig Hirsch: "Happy-End"-Show kommt ins Congress Center Villach - Die All-Star-Band um Oliver Welter präsentiert eine neue Show zu Ehren des österreichischen Singer-Songwriters Ludwig Hirsch. Christoph Krutzler, Lucy McEvil, Alf Peherstorfer und Thomas Gratzer beschäftigten sich zehn Jahre nach Hirschs Tod mit dessen vielschichtiger und zutiefst österreichischer Künstlerpersönlichkeit. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) © Rabenhof Pertramer

Nach den erfolgreichen Shows zu André Heller und Georg Danzer präsentiert die namenlose All-Star-Band rund um Musik-Mastermind Oliver Welter eine neue Show zu Ehren des schwärzesten aller “Austropopper” – Ludwig Hirsch. Christoph Krutzler, Lucy McEvil, Alf Peherstorfer und Rabenhof-Direktor Thomas Gratzer beschäftigten sich zehn Jahre nach seinem Tod mit der unglaublich vielschichtigen und zutiefst österreichischen Künstlerpersönlichkeit.

“Spannenden Neuinterpretationen”

Ludwig Hirsch, der Singer-Songwriter mit dem messerscharfen Blick in die Eingeweide der menschlichen Abgründe, war einer der ganz Großen seines Genres und auch ein bedeutender Vertreter des österreichischen Volkstheaters. Obwohl er ein umfangreiches Schaffen und eine Fülle an Texten hinterlassen hat, wird das Publikum in der Show nicht auf seine Hits verzichten müssen – definitiv in spannenden Neuinterpretationen.

Es bleiben jedoch zwei Fragen: Wie lange muss ein Abend sein, um all das unterzubringen? Und kann man “Spuck den Schnuller aus” heute noch spielen?