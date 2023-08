Zwei Hunde, eine Katze Zwischen Müll und Kot: Polizisten finden verwahr­loste Tiere in Wohnung Bruck an der Mur - Gestern Nachmittag, gegen 16 Uhr, führten Polizeibeamte bei einer Wohnung in Bruck an der Mur Erhebungen durch. Dabei konnten sie drei verwahrloste Tiere, zwei Hunde und eine Katze, zwischen Müllbergen und Fäkalien feststellen. Die Tiere sind nun vorläufig im Tierheim untergebracht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels

Am gestrigen 6. Mai führten Polizeibeamte bei einer Wohnung in Bruck an der Mur Erhebungen durch. Die 19-jährige Freundin des Wohnungsinhabers öffnete die Tür und den Beamten schlug sofort ein säuerlicher Geruch entgegen. Die Frau gab an, dass sie zwei Hunde und eine Katze in der Wohnung halte und gewährte den Polizeibeamten den Zutritt zur Wohnung. Der Fußboden war voll von Müll und Fäkalien der Tiere. Auf Grund dessen wurde der Amtstierarzt verständigt, welcher die Tiere untersuchte und die Abnahme veranlasste. Die Tiere wurden vorläufig in verschiedenen Tierheimen untergebracht.