Gegen den LASK Nach deutlicher Niederlage will die Austria Revanche Klagenfurt - Nachdem man vergangene Woche vom LASK in Linz vor allem in der zweiten Halbzeit regelrecht vorgeführt wurde, hat die Klagenfurter Austria bereits heute Chance auf Revanche. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © Leserreporter/Stastny

In der sechsten Runde der diesjährigen Meistergruppe der österreichischen Fußball-Bundesliga bekommt es die Klagenfurter Austria heute Nachmittag, ab 14.30 Uhr, wieder mit dem LASK zu tun. Bereits vergangene Woche war man bei den Linzern zu Gast, heute findet das Spiel in Klagenfurt statt. Und die Klagenfurter haben einiges gut zu machen, letzte Woche wurde man vom LASK nämlich vor allem in der zweiten Halbzeit regelrecht zerlegt. Am Ende hieß es nach 0:0-Pausenstand 0:4. Aktuell befinden sich die Klagenfurter, bei noch fünf ausständigen Spielen, auf dem letzten Platz der Meistergruppe – allerdings nur einen bzw. drei Punkte hinter den beiden Wiener Clubs vor ihnen.