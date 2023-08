Sie ist sofort zu ihren Nachbarn geeilt Nachbarin hört Brandmelder - Haus in Bodensdorf steht in Flammen Bodensdorf - In Bodensdorf hat es in der Nacht auf heute gebrannt. Eine Nachbarin hat den Pfeifton des Brandmelders gehört und die betroffenen Personen geweckt. Vier Feuerwehren mussten daraufhin ausrücken. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © Feuerwehr Ossiach

Heute Nacht, gegen halb 2, hat eine Frau in Bodensdorf den Pfeifton eines Brandmelders im Nachbarhaus gehört. Daraufhin eilte sie zu ihren Nachbarn (72 und 65 Jahre alt) und weckte diese. Sofort wurde auch die Feuerwehr gerufen, in einem Nebengebäude war nämlich aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Gleich darauf eilten die Feuerwehren aus Ossiach, Steindorf, Bodensdorf und Tiffen zum Einsatzort und konnten den Brand recht rasch löschen. Am Nebengebäude und am Pool entstand erheblicher Schaden, das Wohnhaus aber blieb unbeschädigt. Die beiden Bewohner blieben glücklicherweise ebenfalls unverletzt.