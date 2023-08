Bei der Einreise nach Österreich Über 5 Kilo Drogen im Gepäck: Mann wird aufgehalten - und flüchtet dann zu Fuß Seebergsattel - Am Seebergsattel wollte heute Nacht ein derzeit noch unbekannter Mann nach Österreich einreisen. Als er von der Polizei kontrolliert wurde, flüchtete er zu Fuß zurück nach Slowenien. Der Grund: Er hatte 5,5 Kilo Cannabiskraut bei sich. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI/Egon Weissheimer

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, den 7. Mai um 2.30 Uhr, wollte ein aktuell noch unbekannter Mann mit seinem Auto am Seebergsattel nach Österreich einreisen. Dort wurde er von den Polizisten angehalten und kontrolliert. Noch während der Kontrolle stieg er aus dem Fahrzeug und flüchtete zurück nach Slowenien, wo er in der Dunkelheit verschwand.

Cannabiskraut war in zehn Säcken abgepackt

Bei der Durchsuchung des in Slowenien zugelassenen Fahrzeugs staunten die Polizisten jedenfalls nicht schlecht. Hinter dem Beifahrersitz fanden sie nämlich 5,5 Kilo Cannabiskraut, welches in zehn Säcken zu je 550 Gramm abgepackt war. Weitere Erhebung bezüglich der geflüchteten Person und des Zulassungsbesitzers werden nun von der slowenischen Polizei geführt.