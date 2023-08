Zwei vierte Plätze

Kärntner Leichtathleten schrammen knapp an Medaillen vorbei

Klagenfurt / Villach - Gestern, am 6. Mai, haben in Wien die österreichischen Langstaffel-Meisterschaften der Leichtathleten stattgefunden. Mit dabei waren auch Teams aus Klagenfurt und Villach. Die Klagenfurter schrammten dabei gleich mehrmals nur knapp an einer Medaille vorbei.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (212 Wörter)