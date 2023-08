Weltlachtag Sozialer Klebstoff: Lachen fördert nicht nur die Gesund­heit Steiermark - Das lachen gesund ist, weiß mittlerweile wohl fast jeder. Am heutigen Welttag des Lachens machen vor allem Experten einmal mehr drauf aufmerksam wie wichtig es sei, regelmäßig zu grinsen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (313 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Jeden ersten Sonntag im Mai ist es soweit. Dieser Tag wird ganz besonders unserem Lächeln gewidmet. Lachen fördert in gewisser Maßen auch unsere Gesundheit. Wusstet ihr, dass wir rund 200 Muskel anspannen, wenn wir lachen? Am häufigsten lachen wohl die Kleinen. Bis zu 400 mal am Tag haben Kinder was zu lachen. Erwachsene hingegen lachen durchschnittlich 15 Mal. Eine gute Nachricht gibt es jedoch: Kinderlachen ist bekanntlich ansteckend.

Keinen Grund zum Lachen

Lachen fördert unter anderem unser psychisches und physisches Wohlbefinden. Aus diesem Grund wird es auch häufig für psychatrische Behandlungen eingesetzt. Wichtig am Weltlachtag sei jedoch, dass es keinen Grund zum Lachen gäbe. Laut einer Theorie von Madan Kataria sei es völlig unabhängig wieso gelacht wird – die Wirkung des Lachens trete dennoch ein. Lachen gilt als angeborenes Ausdrucksverhalten des Menschen. Lachen hat viele positive Auswirkungen auf den Körper. Es werden zum Beispiel Stresshormone abgebaut und das Immunsystem gestärkt. Der Körper kann jedoch nicht von einem echten oder falschen Lächeln unterscheiden. Wichtig sein nur, dass man es tut, heißt es von Experten.

Warum lachen wir?

Lachen gilt grundsätzlich als menschliches Kommunikationsmittel. Die meisten Menschen lachen, um bewusst oder unbewusst jemanden etwas mitzuteilen. Beim Lachen geschieht übrigens auch einiges mit der menschlichen Stimme: Laut einer Studie erreicht in wenigen Millisekunden eine herzhaft lachende Frau eine Tonhöhe von 1000 Hertz, wobei die normale Frequenz bei 100 Hertz liegt. Oft lachen Menschen um ihre Sympathien oder Antipathien für jemanden Auszudrücken. Das erste Weltlachtag-Treffen fand im indischen Mumbai statt. Dort nahmen stolze 12.000 Menschen aus lokalern und internationalern Lachclubs teil. Hintergrund des Weltlachtages sei nämlich nicht nur das gemeinsame Lachen, sondern das Zeichen das damit gesetzt werde. Laut Kataria gehe darum, gemeinsam für den Frieden einzustehen. Es ist jedoch wichtig ein echtes, herzhaftes Lachen von einem falschen Lächeln zu unterscheiden.