"Cik Künstlerhaus" "Eine Ära endet": Klagenfurter Club schließt für immer Klagenfurt - In Klagenfurt geht nun eine Ära zu Ende. Nach über elf Jahren wird das "Cik Künstlerhaus" nahe des Stadttheaters endgültig schließen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (172 Wörter)

Das “Cik Künstlerhaus” am Villacher Ring in Klagenfurt wird für immer schließen. Das hat man selbst gestern auf Facebook bekanntgegeben. “Vor über elf Jahren haben wir diesen Club aus dem Nichts erschaffen und haben ihn zu einem Ort gemacht, an dem Menschen zusammenkommen und ihre Liebe zur Musik und zu den Subgenres teilen konnten”, schreibt der Club. Man sei ein Ort für all jene gewesen, “die sich in der Mainstream-Szene nicht Zuhause fühlten”.

“Ihr habt den Club zu dem gemacht, was er ist”

Nun hat man gekündigt, da man mit dem Kunstverein nicht mehr zurechtkomme. Auch die finanzielle Situation hätte darunter gelitten. Man sieht jedenfalls “keine Chance mehr, den Betrieb weiterzuführen”, meint man. Es sei weder psychisch noch finanziell für die Betreiber mehr tragbar. “Wir möchten uns jedoch bei euch allen für eure Treue und Unterstützung bedanken. Ihr habt diesen Club zu dem gemacht, was er ist”, so die beiden Betreiber abschließend.