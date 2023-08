In Gmünd Jeder kann mitbieten: Feuerwehr­auto steht in Kärnten zum Verkauf Gmünd - Wolltet ihr nicht auch schon immer mal ein Feuerwehrauto zu Hause rumstehen haben? Jetzt habt ihr die Chance, die Freiwillige Feuerwehr Gmünd in Kärnten verkauft ihres nämlich - an den Bestbietenden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © FF Gmünd in Kärnten

“Ab sofort steht unser TLF-A 4000 Gmünd zu Verkauf”, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gmünd. Wie man auf Nachfrage von 5 Minuten meint, verkauft man das Fahrzeug aufgrund eines Neuankaufs. Auf die Frage, ob das Bieten nur auf Feuerwehren beschränkt ist, erklärt man: “Prinzipiell kann es von jedermann erworben werden.”

Verkauft wird an den Bestbieter

Wenn ihr also schon immer mal ein Feuerwehrauto daheim herumstehen haben wolltet, ist jetzt eure Chance da. Preislich gebe es übrigens keinen Richtwert. Man werde an den Bestbieter verkaufen, so die Feuerwehr. Bis spätestens 31. Mai können Angebote abgegeben werden. Auch eine Besichtigung ist nach telefonischer Voranmeldung möglich. Genaueres zum Fahrzeug und zu den technischen Daten ist übrigens auf der Website der Feuerwehr zu finden.