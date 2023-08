Als einziges österreichisches Museum

Europäische Auszeichnung: Museum am Schlossberg glänzte in Barcelona

Graz - In Barcelona wurden gestern die "European Museum of The Year Awards 2023" vergeben. Bei der Verleihung glänzte unter anderem auch das Grazer Schlossberg Museum.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter)