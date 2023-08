Die Ursache ist noch unklar

Starke Rauchent­wicklung: Glödnitzer Gartenhütte brannte

Glödnitz - Heute Vormittag ist in einer Gartenhütte in Glödnitz im Bereich des Photovoltaik-Speichers, der in der Hütte untergebracht war, ein Brand ausgebrochen. Die genaue Ursache ist noch unklar.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (93 Wörter)