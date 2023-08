Manche Gäste werden ausfallend Kärntner Gasthaus wünscht sich mehr Respekt im Umgang mit den Mitarbeitern Treffen am Ossiacher See - Der Wirt des Gegendtalerhofs, Julian Kramer, hat sich erst kürzlich an seine Gäste gewandt. Manche würden nämlich zu später Stunde ausfallend und laut gegenüber den Angestellten werden. Er fordert nun mehr Respekt gegenüber den Mitarbeitern und einen besseren Umgang miteinander. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter) © Gegendtalerhof Julian Kramer

In einem offenen Brief wendet sich der Wirt des Gegendtalerhofs in Treffen am Ossiachersee, Julian Kramer, nun an die Öffentlichkeit. “Manchmal müssen auch unangenehme Dinge angesprochen werden”, meint er auf Facebook. Das Hauptaugenmerk würde bei ihm nämlich am gemütlichen Zusammensitzen und gemeinsamen Essen und Trinken liegen. Doch Diskussionen – meist zu später Stunde – würden diese Gemütlichkeit immer wieder stören.

Manche Gäste werden laut und ausfallend

Zur Erklärung: Der Gegendtalerhof sperrt um 21.30 Uhr zu, die Gäste fragen aber regelmäßig nach der letzten Runde, die es zwischen 21 und 21.15 gibt, nach einer weiteren Runde und würden teilweise auch laut oder ausfallend mit den Kellnerinnen werden. Dabei müssten die Gäste beachten: “Was für unsere Gäste Freizeit ist und Entspannung, Wohlbefinden und Spaß, ist für den Mitarbeiter tatsächlich Arbeit”, so Kramer. Und zwar gar nicht mal so wenig.

“Jedem ist seine Freizeit vergönnt”

“Jedem Mitarbeiter ist seine Freizeit vergönnt und keiner von ihnen ist dazu verpflichtet seine Freizeit mit regelmäßigen Überstunden nach der Sperrstunde zu verbringen.” Natürlich freut er sich, wenn auch die Gäste Spaß haben, doch dieser Spaß sei auch nur so lange da, so lange die Mitarbeiter auch eine angemessene Work-Life-Balance hätten. “Wir und tausende andere Betriebe wollen sich keine grantigen, überlasteten, schlecht-behandelten Mitarbeiter mehr anzüchten”, so Kramer.

“Stammgäste haben keinen Freifahrtschein”

Abschließend möchte er noch anmerken, dass es keinen Freifahrtschein für Fehlverhalten gegenüber den Angestellten geben würde, “nur weil man in einem Betrieb bereits ein langjähriger Gast ist”. Am Ende wird es aber dann doch wieder versöhnlich und er spricht einen Dank an alle aus “für ganz viele tolle Gespräche, eure Komplimente und immer wieder schönen und lobenden Worte. Ihr seit’s tolle Leit.”