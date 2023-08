Stätige Veränderungen Wohn(t)raum Kärnten: So steht es um die aktuellen Preise Kärnten - In den vergangenen Jahren haben die Preise von Eigentumswohnungen einen anhaltenden Boom erlebt. Langsam wird jedoch die Vielzahl an derzeitigen Markt-Effekten, beispielsweise rund um steigende Zinsen und veränderte Kreditbedingungen, auch in den Angebotspreisen ablesbar. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (360 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Die durchschnittlichen Angebotspreise pro Quadratmeter von Eigentumswohnungen sind auf willhaben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres, verglichen mit dem erstten Quartal des Vorjahres in der Hälfte aller österreichischen Bezirke gesunken. „Es liegt aktuell erst ein eher kurzer Vergleichszeitraum, den wir für 2023 auswerten können, vor. Aber ein Trend macht sich in unseren Plattform-Daten stark bemerkbar: In etwa der Hälfte der untersuchten heimischen Bezirke gingen die Angebotspreise von Eigentumswohnungen im ersten Quartal 2023 etwas zurück”, fasst Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben, die wichtigsten Aspekte der aktuellen Auswertung zusammen.

Preisveränderungen im Vergleich zum Vorjahresquartal

Die Analyse ergibt, dass die durchschnittlichen Angebotspreise pro Quadratmeter in vielen Bezirken Österreichs gesunken sind. Im Bezirk Melk etwa ist der Preis von 2.099 Euro auf 1.808 Euro pro Quadratmeter, und somit um 13,9 Prozent gefallen. Am anderen Ende des Spektrums waren jedoch nicht minder eindeutige Entwicklungen zu beobachten. Und so war Leoben jener Bezirk, der mit einem Anstieg von 33,4 Prozent das größte Plus bei den durchschnittlichen Angebotspreisen pro Quadratmeter zu verzeichnen hatte. Während man dort beim Erwerb einer Eigentumswohnung im ersten Quartal 2022 im Schnitt noch 1.944 Euro pro Quadratmeter investieren musste, waren es im Vergleichszeitraum diesen Jahres 2.593 Euro. Unter den Top 5-Bezirken, die von Anfang Jänner bis Ende März 2023 einen starken Anstieg bei den durchschnittlichen Angebotspreisen pro Quadratmeter erlebt haben, zählen außerdem Völkermarkt (+31,4 Prozent) oder Feldkirchen (+28,9 Prozent).

Kärnten unter den Top 5

Darüber hinaus hat willhaben analysiert, in welchen Bezirken Eigentumswohnungen im vergangenen Quartal zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten wurden. Unter den Top 5 befanden sich hier unter anderem der Bezirk Murtal (1.504 Euro/Quadratmeter), Sankt Veit an der Glan (1.894 Euro/Quadratmeter), Bruck – Mürzzuschlag (1.926 Euro/Quadratmeter) und Neunkirchen in Niederösterreich.

Die höchsten Quadratmeterpreise in Wien

Der sich andeutenden Trendumkehr der vergangenen Monate zum Trotz, ist an einigen Dingen nicht zu rütteln – etwa wenn es darum geht, in welchen Bezirken man beim Kauf einer Eigentumswohnung potenziell besonders tief in die Tasche greifen muss. An erster Stelle stand hier im 1. Quartal 2023, wie so oft, der 1. Wiener Gemeindebezirk, wo Käufer im Schnitt 15.300 Euro pro Quadratmeter investieren müssen“, berichtet Immobilienexpertin Judith Kössner.