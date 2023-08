Für die Bevölkerung Zinsen und steigende Preise: KPÖ fordert klare Maßnahmen Graz - Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Miete, Energie und Einkäufe bezahlen sollen. Die KPÖ fordert nun Maßnahmen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Laut der KPÖ sollen vor allem Maßnahmen bei den Mietzins-Obergrenzen ergriffen werden. Auch amtliche Preisregelungen bei Energie und Grundnahrungsmitteln seien wichtig.

2,9 Millionen Euro

Um die Bevölkerung somit zu entlasten und sie zu unterstützen, geht die Kommunistische Partei Österreich seit Jahren einen ganz eigenen Weg. Die Mandataren behalten sich von ihren Polit-Bezügen in puncto Gehälter maximal 2.500 Euro pro Monat und helfen mit dem großen Rest Menschen in Notlagen. Das erwarten sie sich auch von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher und der Partei. Dies sei nämlich ein gutes Facharbeitergehalt. Seit 1998 sind auf diesem Weg bereits über 2,9 Millionen Euro nicht in den Taschen von KPÖ-Mandataren gelandet, sondern bei steirischen Personen und Familien, die Unterstützung brauchen. “Für immer mehr Menschen geht sich die Rechnung am Ende des Monats einfach nicht mehr aus“, warnt KPÖ-Landessprecher Robert Krotzer im Bezug auf die 10-prozentige Teuerung.