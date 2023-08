39. Auflage "Hochklassige Final-Spiele": Die Sieger des Junior Cups in Villach stehen fest Villach - Der ITF Tennis Junior Cup 2023 in Villach ist zu Ende. In zwei spannenden und hochklassigen Final-Spielen sicherten sich Keegan Rice und Ekaterina Perelygina die Einzeltitel. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © Krammer / VAS

Bei den Burschen zeigte die Nummer 1 des Turniers, Keegan Rice, seine große Klasse. Nach einem 2:5-Rückstand im ersten Satz drehte er mächtig auf und gewann diesen noch mit 7:5. Auch den zweiten Satz konnte er mit diesem Ergebnis für sich entscheiden und holte sich so den Turniersieg. “Das war ein richtig hartes Match, ich habe am Anfang länger gebraucht, um ins Spiel zu finden, dann ist es jedoch sehr gut gelaufen. Am Ende habe ich die entscheidenden Punkte gemacht und auch verdient gewonnen”, so Rice.

Forejtkova gewinnt und verliert je ein Finale

Bei den Mädels setzte sich Ekaterina Perelygina gegen Elisa Forejtkova nach einem hart umkämpften und mehr als zweieinhalb Stunden dauernden Match am Ende in drei Sätzen durch. Im Doppel holten sich bei den Mädchen die beiden Tschechinnen Elisa Forejtkova und Julia Pastikova mit 7:5 und 6:2 in zwei Sätzen den Titel. Bei den Burschen setzten sich Henry Berner und Tymur Bieldiugin denkbar knapp mit 2:6 und 6:3 sowie 10:8 im Champions-Tie-Break durch.

“Freuen uns schon auf Jubiläum im kommenden Jahr”

VAS-Obmann Gerhard Kofler bedankte sich bei den Spielerinnen und Spielern für eine grandiose Turnierwoche mit Tennis auf absoluten Jugend-Weltklasse-Niveau sowie bei den vielen Unterstützern, Sponsoren sowie ehrenamtlichen Helfern, die die Durchführung dieses internationalen Turniers überhaupt erst möglich machten. Gleichzeitig wagte er schon einen Ausblick: “Wir freuen uns jetzt schon auf das Jubiläum im kommenden Jahr, wenn der ITF Panaceo Tennis Junior Cup 2024 in Villach zum 40. Mal über die Bühne gehen wird.”