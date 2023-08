Polizei ermittelt

Personen­fahndung: Dieb stahl E-Bike von beein­trächtigtem Mann

Klagenfurt - Gestern parkte ein 77-jähriger Klagenfurter aufgrund einer leeren Batterie sein Behinderten-E-Bike auf einem Grünstreifen in der St. Veiter Straße in Klagenfurt am Wörthersee. Als er später einen Verkehrsclub beauftragte, das Fahrrad abzuholen, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war.