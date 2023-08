Schrecklicher Fund

An Tier­quälerei grenzend: Fell­nasen in Messi-Wohnung verwahr­lost

Bruck an der Mur - Schreckliche Szenen für alle Tierliebhaber. Am Samstag mussten Hunde und Katzen aus einer Wohnung in Bruck gerettet werden. Die verwahrlosten Wesen lebten zwischen Müll und Dreck.

