Gib ihm! Polizei in Velden über GTI-Fans nicht erfreut: "Wir sind ganz friedlich" Velden - Am heutigen Sonntag sorgten drei GTI-Fans in Velden für Aufsehen, als sie mit Plakaten neben der Straße saßen und die vorbeizischenden Tuning-Autos anfeuerten. Mit der Botschaft "Wir sind ganz friedlich" wollten sie deutlich machen, dass sie keinerlei Unruhe oder Ärger verursachen wollten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) © 5min

Aufgrund der Pandemie wurde das offizielle GTI Treffen in der Gemeinde Maria Wörth bereits dreimal abgesagt. Fans hofften auf ein Comeback im Mai 2023. Die Gemeinde verkündete heuer aber die Entscheidung, in den nächsten Jahren keine konventionellen Automobil-Großevents mehr zu veranstalten. Das bedeutet auch das Aus für das offizielle GTI Treffen.

Fans lassen sich nicht abhalten

“Wir sind ganz friedlich”, mit dieser Botschaft begegnen drei freundliche GTI-Fans am heutigen Sonntag den Kärntnern in Velden. Mit Plakaten sitzen sie neben der Straße und feuern die Tuning-Autos an, die hier und da vorbeizischen. Einer der Jungs erzählt: “Eigentlich ist es ja eine Straftat dazusitzen, die Polizei ist ebenfalls schon stehen geblieben, sie finden es nicht so gut, dass wir hier mit Plakaten sitzen. Wir hoffen einfach auf eine gute Zeit”