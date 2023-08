Laut Umfrage Trotz Teuerung: Rund zwei drittel der Steirer können nicht ohne Auto Steiermark - Die Mehrheit der Österreicher ist auf das Auto im Alltag angewiesen. In Wien ist der Wert, wenig überraschend, jedoch am niedrigsten. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Die Teuerung macht auch vor dem Auto nicht Halt. Dennoch zeigt die aktuelle AutoScout24.at-Trendumfrage, dass die Österreicher das Auto brauchen. Konkret ist mehr als jeder Zweite im Alltag stark auf das Auto angewiesen, um etwa zur Arbeit oder zur Ausbildung zu kommen. Der Wert bleibt im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Speziell Pendler brauchen ihr Auto dringend.

Wiener am wenigsten darauf angewiesen

In Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und Salzburg sind 7 von 10 Personen auf das Auto im Alltag angewiesen. In der Steiermark und in Kärnten sind es 6 von 10, in Tirol und Vorarlberg mit 56 Prozent etwas weniger als im österreichischen Durchschnitt. In Wien brauch nur rund ein Viertel ein Auto.

Männer stärker auf das Auto angewiesen

Auch zeigt die Studie, dass Männer (61 Prozent) stärker auf das Auto angewiesen sind als Frauen (55 Prozent). Ebenso gibt es einen Unterschied in den Altersgruppen. Während 18- bis 29-Jährige den fahrbaren Untersatz unterdurchschnittlich häufig brauchen, sind es in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen zwei Drittel, die das von sich sagen. Ab 50 nimmt die Abhängigkeit etwas ab (57 Prozent).

Pendler nicht zufrieden mit Öffis

Weniger glücklich mit der Anbindung an den öffentlichen Verkehr zeigen sich Pendler und Vielfahrer. Unter den Personen, die weniger als 5.000 Kilometer pro Jahr fahren, sind 7 von 10 mit der Öffi-Anbindung zufrieden. Unter denen, die mehr als 20.000 Kilometer fahren, sind es gerade einmal 4 von 10 Personen. Unter Pendler empfinden gerade einmal 45 Prozent ihren Hauptwohnsitz als gut angebunden.