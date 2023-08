Flughafen als sinkendes Schiff Köfer empört sich über angebliche Schimpforgie des Flughafen-Mehrheits­eigentümers Kärnten - Als "sinkende Titanic" beschreibt Köfer von Team-Kärnten den gegenwärtigen Zustand um den Klagenfurter Airport. Er zeigt sich erschüttert über den Inhalt eines ihm zugespielten Berichts über eine interne Sitzung des Flughafens. Der Bericht soll wiedergegeben haben, wie der Mehrheitseigentümer des Flughafens mit vulgärem Vokabular gegen Politiker und Vertreter der öffentlichen Hand herzieht. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) © 5min.at

Erschüttert zeigt sich Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer über Inhalte eines ihm übermittelten Berichtes über eine interne Sitzung des Flughafens: „In diesem wird wiedergegeben, wie der Mehrheitseigentümer mit letztklassigem Vokabular gegen Politiker und Vertreter der öffentlichen Hand zu Felde zieht. Das ist absolut entbehrlich und sorgt für das Erreichen einer noch höheren Eskalationsstufe. Anstatt an der Begrenzung des Schadens mitzuwirken, denn darum geht es im Moment nur noch, wird noch mehr Öl ins Feuer gegossen.“ Auch Medien-Bashing ist wahrzunehmen, berichtet Köfer.

“Anschuldigungen haltlos”

Neben verbalen Fehltritten wurde darüber hinaus über Theorien berichtet, wonach die Politik den Flughafen überhaupt „beenden“ möchte, so Köfer. Zudem versucht man intensiv, dem Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung und der Stadt Klagenfurt zu unterstellen, die Verursacher für dieses aktuelle Debakel zu sein. Köfer: „Diese Anschuldigungen sind nicht nur haltlos, sondern auch völlig unangebracht und tragen überhaupt nicht zur Deeskalation bei.“

Flughafen als sinkendes Schiff

Allgemein ordnet Köfer die Ausführungen in die Kategorie Endzeitstimmung ein: „Es sind irgendwelche Durchhalteparolen wahrzunehmen und Mitarbeiter, die erneut auf ihre Gehaltszahlungen warten müssen, werden weiter vertröstet. So kann und darf es am Flughafen nicht mehr weitergehen. Der Airport gleicht immer mehr der sinkenden Titanic.“