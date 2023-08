Ärztewillkommenspaket gefordert

FPÖ-Tretten­brein kritisiert: 50 Betten im Klinikum Klagenfurt wegen Personal­mangels gesperrt

Klagenfurt - Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat in einer Presseaussendung darauf hingewiesen, dass es in bestimmten medizinischen Fachbereichen in Kärnten bereits akuten Handlungsbedarf gibt. Insbesondere die Radiologie und die Urologie im Klinikum Klagenfurt sollen demnach von Personalmangel betroffen sein. Scharf kritisiert wird auch SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner.