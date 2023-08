Neuer Rekord

Großer Ansturm in Straß­engel: Traditions­lauf sorgte für Begeisterung

Gratwein-Straßengel - Es war wieder soweit. Am heutigen Sonntag wurde in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel wieder fleißig gesportelt. Der traditionelle Straßengler Lauf ging wieder über die Bühne und das mit einer Rekordsumme an Teilmehmern.

von Janine Ploner