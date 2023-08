In der Ursulinengasse gefunden

Besitzer erleichtert: Gestohlenes E-Bike tauchte wieder auf

Klagenfurt - Ein 77-jähriger Einwohner von Klagenfurt stellte gestern aufgrund eines leeren Akkus sein Behinderten-E-Bike auf einem Grünstreifen in der St. Veiter Straße in Klagenfurt am Wörthersee ab. Später beauftragte er einen Verkehrsclub, das Fahrrad abzuholen, doch es wurde gestohlen. Heute Nachmittag wurde das Fahrrad in der Ursulinengasse aufgefunden.