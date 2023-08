Marketinggenie McDonalds's Gäste & Mitarbeiter sammelten 63 Kilo Müll in Klagenfurt Klagenfurt - Am 6. Mai 2023 veranstaltete McDonald's den jährlichen Clean Up Day, bei dem Gäste, Mitarbeiter und Partner des Unternehmens zusammenkamen, um ihre Umgebung von Müll zu befreien. Als Dankeschön für ihre Teilnahme erhielten alle Teilnehmer ein kostenloses McMenü. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © McDonald‘s in Kärnten

Am 6. Mai 2023 fand der McDonald’s Clean Up Day statt, an dem sich Gäste, Mitarbeiter und Partner des Fast-Food-Riesen McDonald’s beteiligten, um gemeinsam für eine sauberere Umwelt zu sorgen. Die Aktion war ein großer Erfolg und zeigt, wie wichtig es ist, sich für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen. Insgesamt wurden über 63kg Müll rund um die Völkermarkterstraße in Klagenfurt gesammelt. Zum Abschluss gab es ein gratis McMenü als Dankeschön. Mit einer raffinierten Marketingstrategie, setzt der Konzern jetzt auf Nachhaltigkeit.