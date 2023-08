So eben! Heftiges Unwetter über Kärnten: Mehr­ere Keller stehen unter Wasser Kärnten - Gerade fegte ein heftiges Unwetter über Unterkärnten. Etliche Feuerwehren mussten in der Folge zum Einsatz ausrücken. Teilweise sollen sogar Häuser überschwemmt sein, berichtet ein Leser. Auch in den nächsten Tagen erwarten uns starke Regenfälle. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) Eilmeldung © Leser

Nachdem unter anderem die Regionen St. Peter am Wallersberg, Griffen & Haimburg im Bezirk Völkermarkt gerade von einem schweren Unwetter heimgesucht wurden, arbeiten etliche Einsatzorganisationen auf Hochtouren. Insgesamt standen sechs Feuerwehren im Einsatz. Einem Leser zufolge sollen bereits Häuser unter Wasser stehen. Felder und Straßen sind überflutet, wie auf dem Bild ersichtlich. Auch auf der Völkermarktstraße auf Höhe St. Michael lief ein Feuerwehreinsatz. Vermutlich ist es auch dort aufgrund des Unwetters zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Ein Ende ist nicht in Sicht, auch kommende Woche werden starke Regenfälle erwartet.

© Georg Bachhiesl © Georg Bachhiesl © Georg Bachhiesl © Lube Wolfgang

Update: Über 150 Kräfte im Einsatz

Im Bezirk Völkermarkt wurden insgesamt elf Feuerwehren mit 155 Einsatzkräften aus dem Abschnitt Völkermarkt-Wallersberg mobilisiert. Die Feuerwehren von Griffen, St. Peter am Wallersberg, Ruden, Untermitterdorf, Völkermarkt, St. Margarethen ob Töllerberg, St. Stefan bei Haimburg, Haimburg, Haimburgerberg und Enzelsdorf waren im Einsatz, wobei der Schwerpunkt in St. Peter am Wallersberg, Ruden sowie im Bereich Haimburgerberg und Haimburg lag.

Bundesstraße durch Mure blockiert

Auch im Bezirk Wolfsberg kam es zu Unwetterereignissen in den Gebieten St. Paul im Lavanttal und Lavamünd. Auf der St. Pauler Landesstraße kam es zu Überflutungen, wobei die Feuerwehr von St. Paul im Lavanttal im Einsatz war. Die Lavamünder Bundesstraße bei Wunderstätten wurde durch eine Mure blockiert, wobei die Feuerwehren von Lavamünd und Untermitterdorf eingreifen mussten, erklärt Pressefotograf Georg Bachhiesl, der live vor Ort war.