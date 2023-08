Tragisch

Mädchen (14) stirbt an Krebs: Nun wird gegen Eltern ermittelt

Kärnten - Die tragische Geschichte eines 14-jährigen Mädchens, das an Krebs verstarb, hat in Kärnten für Aufregung und Trauer gesorgt. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Die Eltern des verstorbenen Mädchens stehen unter Verdacht der Vernachlässigung einer unmündigen Person.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (125 Wörter)