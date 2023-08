Kontrolle verloren Gegen Baum geprallt: Bewusstloser 18-Jähriger aus Wagen gerettet Sebersdorf - Ein 18-jähriger Pkw-Lenker kam Sonntagnachmittag, 7. Mai 2023, mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / LV STMK / Kundigraber

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld lenkte den Pkw gegen 17:15 Uhr auf der Limbachstraße L435 aus Sebersdorf kommend in Richtung Neudau. In einer Rechtskurve dürfte der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, kam links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen eine Baumreihe. Ersthelfer retteten den bewusstlosen Lenker aus dem Fahrzeug und verständigten die Rettungskräfte. Der 18-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz eingeliefert.