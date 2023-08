Montag Im Osten und Nordosten kann sich die Sonne zeigen Steiermark - Der Montag startet bewölkt, mit leichten Regenfällen im Grazer Bergland und der Weststeiermark. In anderen Gebieten bleibt es größtenteils trocken. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Thomas Kaiser

Der Montagmorgen startet in der Steiermark größtenteils bewölkt. Lediglich im Grazer Bergland und der Weststeiermark können einige Regentropfen fallen, ansonsten bleibt es meist trocken. Im Laufe des Tages steigt besonders in der westlichen Obersteiermark die Wahrscheinlichkeit für Schauer an. Im Gegensatz dazu lockern die Wolken im Osten und Nordosten auf und die Sonne kann sich zeigen. Zum Abend hin wird es auch im Süden der Steiermark sonniger. Die Temperaturen werden kühler als zuletzt sein, mit Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad Celsius. Der Wind weht größtenteils schwach.